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MSB, sınır hattında 7 kişinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

13.04.2023 - 10:48 | | İHA
MSB, sınır hattında 7 kişinin yakalandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişi ile Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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