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MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.07.2022 - 12:13 | | ANKARA, (DHA)-
MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi

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