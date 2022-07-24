MSB: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
24.07.2022 - 12:13 | | ANKARA, (DHA)-
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK), teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.