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MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

24.06.2022 - 17:05 |
MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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