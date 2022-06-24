MSB: PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam!



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/y6RvX1L4HF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 24, 2022