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MSB paylaştı: Tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman pilotların envanterde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla gelindiğini gösteren bir paylaşım yaptı.

12.12.2021 - 21:05 |
MSB paylaştı: Tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bin yılların ardında yoğrulan bir öz, Vatan için ölmeye verilmiş bir söz, Toprağımı bekleyen kahramanım, Titrer heybetinden yerle gök!" dörtlüğüyle “Kahraman Pilotlarımız envanterimizde bulunan helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden başarıyla geliyor” paylaşımını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, pilotların helikopterler ile tüm zorlu görevlerin üstesinden nasıl gelindiğini gösteren bir de video paylaştı.

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