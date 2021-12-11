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GündemMSB paylaştı! Komandoların nefes kesen eğitiminden görüntüler
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MSB paylaştı! Komandoların nefes kesen eğitiminden görüntüler

Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, binanın duvarından silahla ateş ederek indiği anlara ilişkin eğitim videosunu sosyal medyadan paylaştı.

11.12.2021 - 16:46 |
MSB paylaştı! Komandoların nefes kesen eğitiminden görüntüler

Bakanlığın Twitter'daki hesabından komandoların eğitimde çekilen görüntüleri, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler" notu ile paylaşıldı.

Videoda komandoların, binanın duvarından iple inerken, aynı zamanda silah kullandığı ve hedefe ateş ettiği görüldü.

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