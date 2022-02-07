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MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazÄ±r

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, MehmetÃ§iÄŸin Ardahan'da zorlu iklim ve arazi ÅŸartlarÄ±nda devriye ve pusu gÃ¶revindeykenÂ Ã§ekilenÂ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± "MehmetÃ§iklerimiz her zaman ve her yerde daima hazÄ±r" notuyla paylaÅŸtÄ±.Â

07.02.2022 - 15:42 |
MSB: Mehmetçiklerimiz her zaman ve her yerde hazÄ±r

BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan karla kaplÄ± bÃ¶lgede gÃ¶rev yapan 25'inci Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerininÂ fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±. FotoÄŸraflarla birlikte "Ãœlkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda vatan nÃ¶beti tutan Kahraman MehmetÃ§iklerimiz her zaman ve her yerde daima hazÄ±r" mesajÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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