BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan karla kaplÄ± bÃ¶lgede gÃ¶rev yapan 25'inci Hudut Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± birliklerininÂ fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±. FotoÄŸraflarla birlikte "Ãœlkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda vatan nÃ¶beti tutan Kahraman MehmetÃ§iklerimiz her zaman ve her yerde daima hazÄ±r" mesajÄ± paylaÅŸÄ±ldÄ±.