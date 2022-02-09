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GündemMSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi
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MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'in Edremit ilçesi Kazdağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 17 asker 4 belediye işçisinin kurtarılması için arama- kurtarma helikopteri görevlendirildiğini açıkladı.

09.02.2022 - 09:36 |
MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kazdağları'ndaki kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kalan personelimiz ve belediyenin yol açma ekipleri için hava şartlarının da müsait hale gelmesiyle birlikte Hava Kuvvetlerimiz tarafından bir arama-kurtarma helikopteri görevlendirildi" denildi.

MSB: Mahsur kalan 17 asker ve 4 belediye personeli için helikopter görevlendirildi

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