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GündemMSB: Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı
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MSB: Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağının Dalaman’a ulaştığını duyurdu.

24.06.2022 - 13:08 | | DHA
MSB: Katar’a ait 3 helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için ülkemize gelen Katar’a ait 3 adet helikopter ile Azerbaycan’a ait 1 adet yangın söndürme uçağı Dalaman’a ulaştı. Dalaman Hava Meydan Komutanlığımızdaki montaj işlemlerinin ardından helikopterler çalışmalara destek sağlayacak" denildi.

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