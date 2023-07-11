MSB kahreden haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit düştü

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Doğu Dinleme Tesisi yakınlarında askeri araçla Faruk Tanış’a ait otomobil çarpışmış, kazada Tanış hayatını kaybederken 13 asker ise yaralanmıştı. Bölgede ilk müdahaleleri yapılan yaralı askerlerden 5'i Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 6'sı YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine, 2’si ise Gürpınar Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Tedavileri devam eden askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya şehit düştü.