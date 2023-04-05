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MSB: Kahraman Mehmetçik 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullandı.

05.04.2023 - 10:29 |
MSB: Kahraman Mehmetçik 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullandı.

 

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