MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.