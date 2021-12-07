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GündemMSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

07.12.2021 - 15:58 |
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Irakın kuzeyinde 4 PKKlı etkisiz hale getirildi

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