MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
04.04.2023 - 15:30 | | DHA
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.