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MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

04.04.2023 - 15:30 | | DHA
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: Irakın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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