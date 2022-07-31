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MSB: Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı İran’a hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, İran’da meydana gelen sel felaketi sebebiyle insani yardım malzemelerini taşıyan nakliye uçağının bölgeye hareket ettiğini açıkladı.

31.07.2022 - 00:20 |
MSB: Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı İran’a hareket etti

MSB tarafından yapılan açıklamada, “İran’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla çadır ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini bölgeye ulaştıracak Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı Ankara Etimesgut Havaalanından hareket etti. Bölgeye bir uçağın daha hareket etmesi planlandı” denildi.

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