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MSB duyurdu! Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan altı geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

28.08.2022 - 08:56 |
MSB duyurdu! Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha yola çıktı.

Açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.

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