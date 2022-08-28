MSB duyurdu! Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan altı geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
28.08.2022 - 08:56 |
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha yola çıktı.
Açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB