MSB duyurdu! Üç terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.12.2021 - 12:48 |
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.