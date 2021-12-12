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MSB duyurdu! Üç terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12.12.2021 - 12:48 |
MSB duyurdu! Üç terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mücadelemiz sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirilirken, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist de komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

 

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