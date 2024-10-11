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MSB duyurdu: Teröristler etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

11.10.2024 - 12:42 |
MSB duyurdu: Teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 5 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" 

 

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