MSB duyurdu! Suriye sınırında PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
07.12.2021 - 10:00 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/uOvevCKnAM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2021