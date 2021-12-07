GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB duyurdu! Suriye sınırında PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu! Suriye sınırında PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı
ABONE OL

MSB duyurdu! Suriye sınırında PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

07.12.2021 - 10:00 |
MSB duyurdu! Suriye sınırında PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi. 

GÜNCEL HABERLER

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Kadın taksi şoförüne 'satırlı saldırı' iddiası! 'Eğer araya girmeselerdi canımdan olabilirdim'

Kadın taksi şoförüne 'satırlı saldırı' iddiası! 'Eğer araya girmeselerdi canımdan olabilirdim'

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Banka çalışanının kendisini dolandırdığını iddia etti! '74 bin lira kredi çekmişler'

Sıradaki Haber
Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Son dakika zam açıklaması! Bakan duyurdu, yüzde 70...

Sıradaki Haber
Uygulama üzerinden tek seferde 900 kişiyi kovdu! O patrona tepki yağdı

Uygulama üzerinden tek seferde 900 kişiyi kovdu! O patrona tepki yağdı

Sıradaki Haber
Lodos tezgahları da vurdu! Balık fiyatları yükseldi

Lodos tezgahları da vurdu! Balık fiyatları yükseldi

Sıradaki Haber