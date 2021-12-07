MSB duyurdu! Suriye sınırında PKK/KCK terör örgütü mensubu 1 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/uOvevCKnAM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2021