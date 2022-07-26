MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
26.07.2022 - 19:09 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, " Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.