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MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü

Son dakika haberi.... MSB'den yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin önleyici atışlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

22.01.2022 - 17:26 |
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 10 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz.

Bölgede bulunan Kahraman Komandolarımız, saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’li teröristlere yönelik gerçekleştirdiği önleyici atışlarla 10 teröristi etkisiz hâle getirdi.

 

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