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GündemMSB duyurdu! PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
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MSB duyurdu! PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.11.2021 - 14:01 |
MSB duyurdu! PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

 

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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