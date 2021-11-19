MSB duyurdu! PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
19.11.2021 - 14:01 |
Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2021
Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/D6QF7aJl8i