MSB duyurdu! PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! 3'ü Pençe Kaplan bölgesinde, 2'si Barış Pınarı ve 4'ü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde!



Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/D6QF7aJl8i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2021