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MSB duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğu açıklandı.

26.05.2022 - 10:11 |
MSB duyurdu! Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 26 Mayıs 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. 

MSB duyurdu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Meral için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

MSB duyurdu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu

YOZGAT'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehadet haberi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Küçüktaşlık köyündeki ailesine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Faruk ve anne Şekire Meral, gözyaşı döktü. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit yakınları da belediye ekiplerince kurulan çadırda aileye taziyede bulundu.

Şehit Mehmet Meral'in 4 kız kardeşinin bulunduğu ve evin tek oğlu olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi, ikindi vakti köy mezarlığında toprağa verilecek.

MSB duyurdu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral şehit oldu


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