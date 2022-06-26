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MSB duyurdu! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir son dakika açıklamasına göre, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hâle getirildi.

26.06.2022 - 11:33 |
MSB duyurdu! Hepsi öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

 

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