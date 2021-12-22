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GündemMSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi
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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.

22.12.2021 - 15:52 |
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.

MSB duyurdu Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13e yükseldi

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