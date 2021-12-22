MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.