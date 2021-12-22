MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13'e yükseldi
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK’dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.
22.12.2021 - 15:52 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gereken cevabı almaya devam ettiği belirtilerek, "10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu" denildi.