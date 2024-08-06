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MSB duyurdu 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu

06.08.2024 - 13:55 |
MSB duyurdu 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Güçlüyüz, kararlıyız! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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