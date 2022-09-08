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MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

08.09.2022 - 10:36 |
MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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