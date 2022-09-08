MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!