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GündemMSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

06.02.2022 - 11:52 |
MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

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