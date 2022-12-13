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MSB duyurdu! 8 PKK’lı terörist hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

13.12.2022 - 10:28 |
MSB duyurdu! 8 PKK’lı terörist hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." denildi.

 

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