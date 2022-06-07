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GündemMSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi."

07.06.2022 - 16:38 |
MSB duyurdu: 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

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