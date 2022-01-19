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GündemMSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

19.01.2022 - 10:39 | | DHA
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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