MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
05.09.2022 - 11:05 | | DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.