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MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

05.09.2022 - 11:05 | | DHA
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız; Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

MSB duyurdu 6 terörist etkisiz hale getirildi

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