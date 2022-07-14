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GündemMSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

14.07.2022 - 15:02 |
MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." denildi.

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