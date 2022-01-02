MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.



Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/tQwqiB1Inm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2022