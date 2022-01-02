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GündemMSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

02.01.2022 - 10:57 |
MSB duyurdu! 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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