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MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

09.02.2022 - 10:15 |
MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." denildi.

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