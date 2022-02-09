MSB duyurdu: 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
09.02.2022 - 10:15 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." denildi.