MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
16.08.2022 - 17:05 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2022
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/byFpfL1iI8