MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.