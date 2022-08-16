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GündemMSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

16.08.2022 - 17:05 |
MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

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