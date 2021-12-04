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GündemMSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

04.12.2021 - 11:31 | | DHA
MSB duyurdu! 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi" denildi.

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