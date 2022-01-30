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GündemMSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

30.01.2022 - 18:11 |
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

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