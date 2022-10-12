MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/Jy0BKJTl8Y — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2022