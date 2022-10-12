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MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

12.10.2022 - 11:14 |
MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." denildi.

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