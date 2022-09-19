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GündemMSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi
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MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, 1 şehidin olduğu saldırı sonrası 80 hedefin vurulduğunu, 17 teröristin de öldürüldüğünü duyurdu.

19.09.2022 - 09:54 |
MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi

Suruç'ta bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Mehmetçik tarafından yapılan misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında Suruç saldırısını düzenleyenler de bulunuyor.

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