MSB duyurdu! 17 terörist etkisiz hale getirildi, 80'e yakın hedef imha edildi

Suruç'ta bir askerin şehit olduğu saldırının ardından Mehmetçik tarafından yapılan misliyle mukabele ve sonrasındaki cezalandırma atışları sonucunda terör örgütüne ait 80'e yakın hedef imha edildi, 17 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında Suruç saldırısını düzenleyenler de bulunuyor.



