MSB duyurdu! 14 terörist öldürüldü
MSB'den yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.
22.09.2022 - 18:41 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.