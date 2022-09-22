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MSB duyurdu! 14 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri yer aldı.

22.09.2022 - 18:41 |
MSB duyurdu! 14 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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