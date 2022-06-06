MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
06.06.2022 - 16:54 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/Ejp16WJRGp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022