GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

06.06.2022 - 16:54 |
MSB duyurdu: 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi." denildi.

GÜNCEL HABERLER

Maaşları değişmeyecek, haftada 4 gün çalışacaklar!

Maaşları değişmeyecek, haftada 4 gün çalışacaklar!

Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor...

Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklıyor...

Vali Yerlikaya: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

Vali Yerlikaya: Hızlı trenle 1 milyon 117 bin 317 yolcu geldi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları!

3600 ek gösterge kimlere verilecek? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? 3600 ek gösterge ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları!

Sıradaki Haber
Maaşları değişmeyecek, haftada 4 gün çalışacaklar!

Maaşları değişmeyecek, haftada 4 gün çalışacaklar!

Sıradaki Haber
Kredi kararı! Halkbank resmen duyurdu, 1 yıl anapara ödemesi yok, 750.000 TL’ye kadar...

Kredi kararı! Halkbank resmen duyurdu, 1 yıl anapara ödemesi yok, 750.000 TL’ye kadar...

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Sıradaki Haber