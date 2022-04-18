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GündemMSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde yer alan Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

18.04.2022 - 16:03 |
MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabı üzerinden operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli. Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 10 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

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