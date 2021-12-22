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GündemMSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

22.12.2021 - 11:14 |
MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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