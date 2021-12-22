MSB duyurdu! 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettileri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!



Kahraman Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlere güçlü bir şekilde karşılık vererek 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/kZeyxCgTjL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2021