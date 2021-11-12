MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında; TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerimiz, atışlı deniz kabul test faaliyetlerini Karadeniz’de başarıyla icra etti" denildi.