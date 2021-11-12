MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin, atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla icra ettiğini duyurdu.
12.11.2021 - 13:59 | | DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında; TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerimiz, atışlı deniz kabul test faaliyetlerini Karadeniz’de başarıyla icra etti" denildi.