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MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin, atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla icra ettiğini duyurdu.

12.11.2021 - 13:59 | | DHA
MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında; TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerimiz, atışlı deniz kabul test faaliyetlerini Karadeniz’de başarıyla icra etti" denildi.

MSB: Atışlı deniz kabul test faaliyetleri başarıyla icra edildi

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