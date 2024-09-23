GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MSB açıkladı: Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23.09.2024 - 12:46 | | ANKARA, (DHA)
MSB açıkladı: Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.

GÜNCEL HABERLER

MEB'e 30 bin temizlik personeli işe alınacak! Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...

MEB'e 30 bin temizlik personeli işe alınacak! Maaş kaç lira olacak? Şartlar neler? İşte detaylar...

E-Ticaret Sektörünün İlk Sürdürülebilirlik Akademisi açıldı

E-Ticaret Sektörünün İlk Sürdürülebilirlik Akademisi açıldı

Bu köyün cevizi Amerika ve Avrupa'ya gönderiliyor! Verim çok iyi

Bu köyün cevizi Amerika ve Avrupa'ya gönderiliyor! Verim çok iyi