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MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi

06.08.2022 - 10:16 |
MSB açıkladı: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, "Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." denildi.

 

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