MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı kaza sonucu yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Özalp/Van’da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer CİNKARA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.