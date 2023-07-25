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MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Özalp/Van’da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer CİNKARA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

25.07.2023 - 09:33 | | DHA
MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı kaza sonucu yaralanan bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Özalp/Van’da 24 Temmuz 2023 tarihinde silah kazası sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz.Er Ömer CİNKARA yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

MSB acı haberi duyurdu 1 askerimiz şehit oldu

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