GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
HaberlerGündem Haberleri MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu
ABONE OL

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş’ın şehit olduğunu açıkladı.

19.04.2022 - 00:19 | | İHA
MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kayserili Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi babaevine ulaştı.

Acı haberi babaevine ulaştı

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Kuzluca Sokak üzerinde bulunan babaevine ulaştırıldı. Şehidin babası Osman, annesi Gülendan Delibaş, acı haberle beraber büyük üzüntü yaşadı. Şehir Delibaş'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Emine Erdoğan Ukraynalı savaş mağduru çocukları misafir etti! Dünyaya diplomasi ve diyalog çağrısı

Emine Erdoğan Ukraynalı savaş mağduru çocukları misafir etti! Dünyaya diplomasi ve diyalog çağrısı

BM, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes için Türkiye’den umutlu!

BM, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes için Türkiye’den umutlu!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu

Sıradaki Haber
BM, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes için Türkiye’den umutlu!

BM, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes için Türkiye’den umutlu!

Sıradaki Haber
Bakan Varank: Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız

Bakan Varank: Enflasyonu kontrol altına alıp 2023 hedeflerine daha hızlı ulaşacağız

Sıradaki Haber
YKS görevli ücreti 2022! ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar, YKS sınav gözetmen ücreti kaç TL? gis.osym YKS sınav görevi alma ve ücreti

YKS görevli ücreti 2022! ÖSYM sınav görevli ücreti ne kadar, YKS sınav gözetmen ücreti kaç TL? gis.osym YKS sınav görevi alma ve ücreti

Sıradaki Haber