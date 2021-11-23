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MSB acÄ± haberi duyurdu! 1 askerimiz ÅŸehit oldu

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, "BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± Harekat BÃ¶lgesinde, 23 KasÄ±m 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z P.Bnb. Mete YÄ±ldÄ±rÄ±m meydana gelen silah kazasÄ± sonucu yaralanmÄ±ÅŸ, derhal hastaneye sevk edilmiÅŸ, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

23.11.2021 - 23:19 |
MSB acÄ± haberi duyurdu! 1 askerimiz ÅŸehit oldu

MSB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klama: BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± Harekat BÃ¶lgesinde, 23 KasÄ±m 2021 tarihinde, kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z P.Bnb. Mete YÄ±ldÄ±rÄ±m meydana gelen silah kazasÄ± sonucu yaralanmÄ±ÅŸ, derhal hastaneye sevk edilmiÅŸ, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur.

Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allahâ€™tan rahmet, kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz.

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MSB acÄ± haberi duyurdu 1 askerimiz ÅŸehit oldu

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