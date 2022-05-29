MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

Konya'ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYPnin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın acı haberi, memleketi Konyadaki ailesine ulaştı.

Uzman Çavuş Hasan Çatal, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYPnin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'ndan Irakın kuzeyinde başlatılan operasyonda görevlendirilen Uzman Çavuş Hasan Çatal'ın şehadet haberi, memleketi Konyanın Ilgın ilçesinde oturan Zeynep ve Zekeriye Çatal çifti ile eşi Zeynep Çatal'a verildi. Acı haberle birlikte şehit evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Şehit Çatal'ın bir erkek ve bir kız çocuğu olduğu öğrenildi.