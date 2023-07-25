MSB: 7'si FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda da terörle mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.